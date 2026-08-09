Salvadoreño recibe atención médica en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un verdadero viacrucis es el que enfrenta Omar Guzmán Dueñas, un hombre de origen salvadoreño que continúa deambulando por las calles de Monclova pese a presentar una grave lesión en su mano izquierda, cuyo avanzado deterioro mantiene en alerta a las autoridades.

El hombre, de 30 años, volvió a ser localizado durante la madrugada del sábado, luego de que vecinos de la colonia Azteca reportaran a una persona que presuntamente se encontraba causando molestias en la vía pública y en condiciones inapropiadas.

El llamado movilizó a elementos de Seguridad Pública hasta el cruce de las calles Miravalle y Tizoc, donde encontraron a Omar y se percataron de que presentaba una severa lesión en la mano izquierda.

Ante la condición en que se encontraba, los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos para que fuera valorado y determinaran si era necesario trasladarlo a un hospital.

Minutos después, socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención al hombre, cuya lesión presentaba signos de un avanzado deterioro, por lo que recomendaron que recibiera atención médica especializada.

Omar fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde personal médico quedó a cargo de su valoración y tratamiento.

Durante la intervención, el salvadoreño manifestó en repetidas ocasiones su temor ante la posibilidad de perder la extremidad, dejando en evidencia la angustia que atraviesa mientras enfrenta las consecuencias de una lesión que, de acuerdo con las autoridades, requiere atención profesional.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el hombre, quien pese a la gravedad de su condición continúa recorriendo distintos sectores de Monclova y requiriendo la intervención de policías y cuerpos de auxilio.

Por ahora, serán los médicos quienes determinen el tratamiento que necesita y la evolución de la lesión. Las autoridades reiteraron la importancia de que Omar permanezca bajo supervisión médica para evitar que su estado de salud continúe deteriorándose.