Mujer denuncia amenaza de incendio en su casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una escena cargada de miedo y tensión se vivió la tarde de este viernes en la colonia Cañada, luego que una mujer llamó desesperada al 911 para denunciar que un hombre —tras una fuerte discusión— la había amenazado con quemar su casa... con ella adentro.

El reporte, recibido alrededor de las 13:00 horas, encendió las alarmas de inmediato. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron rápidamente hasta el cruce de las calles Francisco Villa y Emiliano Zapata, donde la afectada esperaba afuera de su vivienda, todavía aterrada por la amenaza.

Según relató a los oficiales, el sujeto —en un arranque de furia— le advirtió que prendería fuego al domicilio, dejándola atrapada para hacerle daño. La mujer, temiendo por su vida y sin posibilidad de enfrentar por sí sola la situación, pidió apoyo urgente.

Pero al llegar los policías, el responsable ya se había dado a la fuga rumbo a la calle Rafael E. Muñoz. Esto desató un operativo de búsqueda por toda la zona, con unidades recorriendo calles, brechas y esquinas, aunque sin éxito en la localización del agresor.

Los oficiales brindaron resguardo y apoyo emocional a la víctima, además de orientarla para presentar la denuncia correspondiente ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. También se quedaron atentos en el área en caso de que el sujeto intentara regresar para continuar con las amenazas.