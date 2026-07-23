Operativo de seguridad deja tres detenidos en Frontera

FRONTERA COAH— Un operativo conjunto de seguridad encabezado por autoridades de los tres órdenes de gobierno dejó como saldo tres personas detenidas, tras recorrer las colonias de Frontera con mayor índice de reportes conflictivos.

El despliegue fue encabezado por el director de Seguridad Pública Municipal de Frontera, Gabriel Vázquez, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía de Acción y Reacción (PAR) y la Policía Civil de Coahuila (PCC).

De acuerdo con las autoridades, el objetivo del dispositivo fue reforzar la presencia policial, realizar labores de proximidad social y brindar mayor seguridad a los habitantes de los sectores considerados prioritarios por su incidencia de reportes.

Durante los recorridos preventivos en distintas colonias del municipio rielero, los agentes realizaron acciones de vigilancia y supervisión que derivaron en la detención de tres personas, quienes fueron puestas a disposición y trasladadas a las celdas de Seguridad Pública Municipal.

Al concluir el operativo, el director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Vázquez, reiteró que este tipo de acciones continuarán de manera permanente con el propósito de fortalecer la presencia de las corporaciones policiales y contribuir a la seguridad de la población.