Despliegue de seguridad en Monclova por hombre armado

MONCLOVA, COAH.- La presencia de un hombre armado desató la tarde de ayer un amplio operativo en la colonia 23 de Abril, movilización que involucró a elementos de Seguridad Pública Municipal y a la Policía del Estado, sin que se lograra ubicar al señalado.

El reporte ingresó a los números de emergencia cuando habitantes de la calle 1 advirtieron sobre un sujeto que, según lo informado, portaba un arma.

La llamada activó de inmediato los protocolos de actuación para situaciones de riesgo, por lo que varias unidades se desplazaron al sector con códigos encendidos, generando expectación entre los vecinos.

Al arribar, los oficiales municipales establecieron un perímetro de vigilancia, mientras que los estatales reforzaron la presencia en calles aledañas para cerrar posibles rutas de escape. Durante varios minutos, los agentes realizaron recorridos a pie y en patrullas, inspeccionando esquinas, lotes baldíos y puntos señalados por los testigos.

Pese al despliegue coordinado, el individuo no fue localizado. Las autoridades informaron en el lugar que el presunto sospechoso logró retirarse antes de la llegada de las unidades, diluyéndose entre las calles del sector. No se reportaron detonaciones, personas lesionadas ni aseguramientos relacionados con el incidente.

Tras descartar un riesgo inmediato, el operativo fue desactivado de forma gradual, aunque se mantuvieron recorridos de vigilancia preventiva en la zona. Las corporaciones exhortaron a la ciudadanía a continuar reportando cualquier situación sospechosa, subrayando que la respuesta oportuna es clave para prevenir hechos delictivos.