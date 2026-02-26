Detienen a pareja en cateo en la Occidental

FRONTERA, COAH. — Un fuerte operativo encabezado por autoridades de los tres órdenes de gobierno derivó en la detención de una pareja y el aseguramiento de presunta droga, luego de ejecutarse un cateo en un domicilio de la colonia Occidental, el cual fue clausurado.

La intervención se llevó a cabo en la vivienda ubicada en la calle Melquiades Ballesteros número 423, esquina con Ferrocarril, donde desde temprana hora se desplegó un amplio cerco de seguridad para permitir el ingreso de las autoridades investigadoras.

En el operativo participaron efectivos del Ejército Mexicano, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, elementos de la Policía Preventiva de Frontera y Monclova, Policía Estatal de Coahuila y el Grupo de Reacción Centro (GRC), quienes trabajaron en coordinación para asegurar el inmueble y evitar cualquier intento de fuga.

Asimismo, un agente del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron al domicilio para realizar la búsqueda de indicios, logrando ubicar sustancias ilícitas y objetos relacionados con el delito de posesión y receptación, motivo por el cual se procedió con el arresto de los ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Francisco ´S´ y Claudia ´E´, quienes fueron asegurados en el lugar y trasladados bajo custodia a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica.

Tras concluir la diligencia ordenada por un Juez, el inmueble fue clausurado y asegurado, colocándose los sellos oficiales como parte de la investigación en curso.

Las autoridades realizaron el cateo al interior del inmueble con apoyo de unidades preventivas que resguardaron el perímetro mientras se realizaban las diligencias.

La movilización generó expectación entre vecinos de la colonia Occidental, quienes observaron la presencia de unidades militares y policiacas, reflejo de las acciones que mantienen las autoridades para combatir la venta y distribución de droga en la región.