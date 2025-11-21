Siete migrantes centroamericanos detenidos en operativo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La mañana de este viernes, siete migrantes centroamericanos que intentaban llegar a la frontera para cumplir el llamado "sueño americano" fueron asegurados por las autoridades en un operativo realizado sobre la carretera federal número 57, a la altura del Ejido Estación Hermanas, en el municipio de Escobedo.

Las autoridades, al realizar un recorrido de vigilancia en la zona, localizaron a los migrantes, quienes se desplazaban de manera irregular y sin la documentación correspondiente.

Al percatarse de su presencia, los oficiales procedieron con su aseguramiento y posterior traslado para ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que se encargará de los trámites necesarios para su repatriación.

Los siete migrantes, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fueron detenidos mientras intentaban continuar su viaje hacia el norte, con la esperanza de cruzar hacia los Estados Unidos.

Los extranjeros provenían de países de Centroamérica, región que ha visto un aumento en los flujos migratorios hacia el norte en busca de mejores oportunidades laborales y de vida. Este aseguramiento se suma a otro realizado el miércoles pasado, cuando dos migrantes más fueron capturados en el municipio de Ciudad Frontera. Estos migrantes también fueron puestos bajo resguardo del INM para iniciar los procedimientos correspondientes y su eventual repatriación.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el flujo migratorio irregular, implementando operativos de seguridad para detectar y frenar a los migrantes indocumentados que transitan por el estado, en su mayoría con destino hacia los Estados Unidos. El INM, por su parte, ha destacado que se encuentran trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y federales para regularizar la situación de los migrantes y garantizar el respeto a sus derechos humanos durante el proceso de repatriación.