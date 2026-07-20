Operativo de seguridad en Monclova: 10 detenidos por faltas administrativas

MONCLOVA COAH. - Un operativo sorpresa implementado la noche del domingo por corporaciones de Seguridad Pública en el sector Oriente de la ciudad dejó como saldo 10 personas detenidas, entre ellas dos mujeres, todas por incurrir en faltas administrativas.

El dispositivo de vigilancia y prevención fue desplegado por elementos municipales con el objetivo de reforzar la presencia policial en zonas consideradas de mayor incidencia delictiva y prevenir delitos como robos a casa habitación, asaltos, así como robos a planteles educativos y comercios.

Durante el recorrido, los uniformados realizaron patrullajes y labores de vigilancia permanente en las colonias San Miguel, Campanario, Chinameca, Del Río, La Rivera, Hipódromo y La Barrera.

De acuerdo con las autoridades, estos sectores registran un mayor número de reportes relacionados con delitos patrimoniales, principalmente robos, por lo que forman parte de los puntos prioritarios dentro de las estrategias preventivas.

Como resultado del operativo, fueron aseguradas 10 personas, de las cuales dos son mujeres. Todos los detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente por la comisión de faltas administrativas.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones continuará realizándose de manera aleatoria en distintos sectores del municipio con el propósito de fortalecer la vigilancia, inhibir conductas delictivas y mantener la presencia policial en las zonas con mayor incidencia.