Movilizan a Seguridad Pública en Monclova por hombre armado

MONCLOVA, COAH. - Un reporte ciudadano sobre la presencia de un hombre presuntamente armado movilizó a elementos de Seguridad Pública Municipal a la colonia Deportiva, donde se desplegó un operativo de búsqueda que concluyó sin personas detenidas.

La intervención ocurrió durante la noche sobre la calle Moctezuma, luego de que vecinos informaron al sistema de emergencias que un individuo merodeaba un expendio de cerveza con un objeto que, por sus características, parecía ser un arma de fuego.

Tras recibir la denuncia, varias unidades policiacas arribaron al sitio e iniciaron un recorrido por calles y sectores aledaños para localizar al sospechoso. Los oficiales inspeccionaron distintos puntos de la colonia con el propósito de ubicar al hombre señalado en el reporte.

Sin embargo, al momento de la llegada de los agentes, el individuo ya no se encontraba en el lugar, por lo que el operativo concluyó sin aseguramientos ni personas detenidas.

Una vez finalizada la búsqueda, los elementos municipales mantuvieron presencia preventiva en la colonia y reforzaron los recorridos de vigilancia con el objetivo de brindar mayor seguridad a comerciantes y habitantes del sector, así como inhibir la posible comisión de delitos.

La corporación reiteró que todos los reportes relacionados con personas presuntamente armadas son atendidos de manera inmediata debido al riesgo que representan para la población. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a continuar utilizando el sistema de emergencias para denunciar cualquier situación sospechosa, ya que la colaboración de los ciudadanos contribuye a una respuesta más oportuna y fortalece las acciones de prevención del delito.