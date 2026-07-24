FGE desmantela punto de drogas en Monclova: tres detenidos

MONCLOVA, COAH.– Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) permitió el desmantelamiento de un presunto punto de distribución de drogas en la colonia 21 de Marzo, donde tres personas fueron detenidas y diversas dosis de narcóticos quedaron aseguradas.

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un juez, derivada de una carpeta de investigación por la presunta comercialización de estupefacientes en ese sector de la ciudad.

Durante la diligencia fueron detenidos Carlos "N", de 45 años; Mónica "N", de 24; y Julia Isabel "N", de 18 años. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro.

Como parte de las acciones, los agentes aseguraron tres envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, cinco envoltorios con marihuana y tres pipas presuntamente utilizadas para el consumo de drogas. Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición de la autoridad ministerial para su integración a la carpeta de investigación.

El operativo fue coordinado por personal de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Ministerio Público, Servicios Periciales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Seguridad Pública Municipal de Monclova, Policía Estatal y el Grupo de Reacción Centro (GRC).

De acuerdo con la autoridad estatal, el cateo se desarrolló sin incidentes y permitió ejecutar en su totalidad el mandato judicial. La Fiscalía informó que este tipo de acciones forma parte de la estrategia permanente para combatir el narcomenudeo, desarticular presuntos puntos de venta de droga y reducir la operación de personas investigadas por la distribución de sustancias ilícitas en la Región Centro de Coahuila.