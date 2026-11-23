MONCLOVA, COAH.- Una riña entre dos hombres movilizó a elementos de Seguridad Pública en la colonia Colinas de Santiago, luego de que un sujeto apodado "El Grande" se enfrentara a golpes con un guardia de seguridad de una frutería.

El altercado ocurrió la tarde del lunes, cuando habitantes del sector sur de Monclova solicitaron la intervención de las autoridades a través de los números de emergencia, al reportar una pelea en uno de los accesos a la colonia.

De acuerdo con el reporte, el individuo conocido como "El Grande" protagonizaba una confrontación física con el trabajador del establecimiento comercial, situación que llamó la atención de los vecinos y generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Ante la alerta, elementos de Seguridad Pública se movilizaron hasta el sector para atender el llamado y verificar lo ocurrido.

La presencia de los uniformados permitió realizar labores de vigilancia y prevención, además de revisar las condiciones en las que se encontraba la zona tras el enfrentamiento.

Sin embargo, cuando los oficiales intervinieron, ninguno de los participantes fue detenido. Tampoco se reportaron personas aseguradas como resultado del operativo.

Los policías efectuaron recorridos por los alrededores para descartar que la confrontación continuara o se registrara algún otro incidente.

El reporte quedó sin detenidos, pese a la movilización generada por la pelea que se desarrolló en la vía pública.

La riña provocó la inquietud de los habitantes de Colinas de Santiago, quienes recurrieron a las autoridades para solicitar apoyo ante el enfrentamiento entre el guardia de seguridad y el sujeto apodado "El Grande".