Detienen a Enrique N en Monclova por robo calificado en jardín de niños

MONCLOVA, COAH. - Agentes de Investigación Criminal cumplimentarán una orden de aprehensión en contra de Enrique N, señalado por el delito de robo calificado cometido en un centro educativo.

De acuerdo con información oficial, el mandamiento judicial fue girado por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, derivado de las investigaciones realizadas tras el reporte de hechos ocurridos en el jardín de niños José Ulises Dávila.

Elementos de seguridad lograron ubicar y asegurar al imputado, quien ya había sido detenido días atrás luego de protagonizar un violento incidente en el mismo plantel educativo. Según los reportes, Enrique N presuntamente amenazó con un machete a la directora de la institución, provocando temor entre el personal docente y los vecinos del sector.

La movilización policiaca registrada en aquel momento permitió controlar la situación y poner al sujeto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se integraban las carpetas de investigación relacionadas con los hechos.

Tras el avance de las indagatorias y la recopilación de pruebas, el juez liberó la orden de aprehensión por el delito de robo calificado, específicamente por haberse cometido dentro de una institución educativa, agravante considerado dentro del proceso penal.

El detenido quedó internado y a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación legal en las próximas horas.