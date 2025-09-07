Joven escapa de presunta violencia de pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH. – La mañana de ayer, una joven logró escapar de un presunto acto de violencia por parte de su pareja, quien la privó de la libertad y la atacó físicamente en un domicilio del Fraccionamiento Francisco I. Madero. La afectada pidió auxilio a los vecinos, generando la inmediata movilización de autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:15 horas en la esquina de la calle Dr. Rafael Cepeda con la avenida 4, cuando Jennifer García, de 26 años, logró salir del hogar donde presuntamente había sido retenida por su pareja, Osiel Rolando Fuentes Díaz.

La mujer presentaba lesiones visibles, incluyendo contusiones en la cabeza y mordeduras, y solicitó ayuda de los vecinos que se encontraban en el lugar.

Jennifer relató que no era la primera vez que su pareja la violentaba y que permaneció privada de su libertad desde el viernes, hasta que pudo escapar y pedir auxilio a quienes se encontraban cerca del domicilio. Vecinos brindaron datos del agresor, describiéndolo como un hombre alto, delgado, de cabello chino, sin playera y con tez aperlada, quien vive en la calle Dr. Rafael Cepeda, número 425. Hasta el cierre del reporte, el hombre no fue localizado.

Elementos de la Policía Violeta se hicieron cargo de la atención del caso, asegurando a la víctima y proporcionándole asistencia, mientras se realiza el seguimiento correspondiente para la búsqueda del agresor y la protección de la joven.