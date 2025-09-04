Adolescente de 14 años detenido por dañar medidor de CFE

Un adolescente de 14 años se llevó la 'gran sorpresa' de su vida este jueves al ver cómo su 'desobediente' comportamiento lo llevó a terminar tras las rejas, tras un inesperado 'escarmiento' de parte de su madre, quien ya estaba hasta el tope de aguantar sus travesuras.

El menor, identificado como Pedro 'N', se levantó esa mañana con la idea de regalarle un buen coraje a su madre, y para lograrlo decidió hacerle un favor a la Comisión Federal de Electricidad (CFE): ¡dañar el medidor de energía eléctrica! Claro, lo que no pensó es que, al mismo tiempo, también le daría a su madre el 'regalo' de hacerla pedir ayuda a las autoridades.

A las 10:00 horas, en la calle 12 de la colonia Miguel Hidalgo, Pedro 'N' realizó su 'gran hazaña', dejando el medidor de CFE inutilizable, sin darse cuenta de que su acto de rebeldía no solo pondría en aprietos el servicio de energía eléctrica, sino también a él mismo.

Cansada de su comportamiento y aparentemente harta de tratar de calmarlo, su madre decidió que era hora de 'poner en su lugar' al joven rebelde.

Así que, con un brillo en los ojos y, posiblemente, una sonrisa de satisfacción, solicitó la intervención de la policía. Los oficiales llegaron al lugar y, tras escuchar la versión de la madre, arrestaron al adolescente, llevándoselo sin más rodeos a la Comandancia Municipal, donde le dieron una 'lección' de su conducta destructiva.

'Es que ya no lo aguanto, ya es demasiado. A ver si así aprende', comentó la madre mientras los oficiales lo subían a la patrulla.

El joven, por su parte, probablemente en ese momento reflexionaba sobre el impacto de sus 'rebeldes' acciones y, seguramente, la falta de Wi-Fi en la celda municipal.

Al final, Pedro 'N' quedó a disposición del juez en turno, y su madre tendrá un tiempo de paz, mientras su hijo tiene espacio para pensar en sus próximas 'grandes ideas'.