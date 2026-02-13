Movilización policiaca tras riña en Monclova: hombre herido no fue localizado

MONCLOVA, COAH.- El reporte de un hombre presuntamente lesionado con arma blanca tras una riña generó una intensa movilización de cuerpos policiacos y de auxilio durante la noche del jueves en calles de la colonia Mirador Guadalupe, sin que al final fuera localizada la supuesta víctima.

La alerta fue recibida a través del sistema de emergencias alrededor de las 19:30 horas, donde se advertía sobre una pelea violenta en la que un hombre habría resultado herido, inicialmente señalándose que la agresión fue cometida con machete, versión que después fue descartada por vecinos del sector.

De inmediato, autoridades y paramédicos se trasladaron hacia la calle Juan Ruiz de Alarcón, donde habitantes indicaron que momentos antes se había registrado el altercado entre varios sujetos.

De manera preliminar trascendió que el presunto lesionado era un hombre con antecedentes penales recientes, quien fue visto desplazándose por calles cercanas tras la pelea. Algunos reportes indicaban que caminaba por la calle Ecuador pidiendo ayuda.

Versiones recabadas en el lugar señalaron que el individuo presuntamente fue golpeado por varias personas, derivado de conflictos previos por su conducta, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

A la llegada de policías y socorristas, no se logró ubicar al herido ni a los supuestos participantes de la riña. Testigos mencionaron que posiblemente el afectado se trasladó por sus propios medios a un hospital antes del arribo de las unidades.

Los oficiales realizaron recorridos de búsqueda en calles aledañas, además de entrevistas con vecinos, pero no obtuvieron datos precisos sobre el paradero del hombre ni de los agresores, por lo que el hecho quedó registrado para seguimiento.