Fatal accidente en alberca: Trabajador fallece tras caer con extensión eléctrica

Un trágico accidente ocurrió la tarde de este miércoles, cuando Feliciano Olvera, un padre de familia de 55 años, perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de remodelación cerca de una alberca dentro de su casa en la colonia Asturias.

Cerca de las 15:00 horas, Feliciano se encontraba trabajando en el techo de su alberca en la casa marcada con el número 2404 de la calle Luis G. Cervantes.

Estaba utilizando un taladro conectado a una extensión eléctrica cuando, por causas desconocidas, perdió el equilibrio y cayó dentro de la alberca.

Desafortunadamente, la extensión eléctrica que usaba también cayó con él, lo que provocó que recibiera una potente descarga que le arrebató la vida de inmediato.

El fatídico suceso movilizó a las autoridades locales, quienes fueron alertadas de lo ocurrido.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar en cuestión de minutos y, al confirmar la gravedad del incidente, solicitaron el apoyo urgente de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

A su llegada, los paramédicos confirmaron el deceso de Feliciano, mientras que los bomberos se encargaron de cortar el suministro eléctrico para evitar mayores riesgos.

El área fue acordonada por las autoridades y se solicitó la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes arribaron al lugar acompañados por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Estos últimos realizaron las labores correspondientes para fijar la escena del accidente y recabar la evidencia necesaria.

Los detectives de la AIC ordenaron el traslado del cuerpo de Feliciano al Servicio Médico Forense, donde se llevarían a cabo los trámites legales necesarios.