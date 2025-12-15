María Inés Hernández denuncia falta de pagos a jueces en Coahuila

A más de dos meses de haber dejado el cargo, alrededor del 40 por ciento de los jueces y magistrados cesados como parte del proceso de reconfiguración del Poder Judicial no ha recibido el pago de terminación que marca la reforma constitucional, lo que mantiene en la incertidumbre a cientos de ex funcionarios.

María Inés Hernández Compean, ex titular del Juzgado Cuarto de Distrito mencionó que a pesar de los anuncios oficiales, cerca de 300 ex titulares continúan sin recibir un solo peso por concepto de indemnización.

"Hay compañeros que se presentaron frente al Órgano de Administración Judicial porque siguen esperando su pago, hablamos de aproximadamente 270 o 280 personas que no han recibido nada".

Indicó que el pasado 10 de diciembre se estableció un diálogo con autoridades del Órgano de Administración Judicial, las cuales solicitaron nuevamente la relación de afectados, lo que para muchos ex juzgadores refleja una severa desorganización o estrategia para dilatar el cumplimiento.

Así mismo informó que existen inconsistencias en los pagos de aquellos juzgadores que ya recibieron su indemnización, porque los depósitos se realizaron sin documentos que detalle los conceptos incluidos.

Señaló que se logró de que se les pagará con un sueldo integrado y de acuerdo al salario base como pretendía la autoridad, sin embargo falta la inclusión de algunos conceptos en los pagos.

La ex jueza alertó por la falta de claridad y transparencia en los pagos, lo cual también les afectará en los temas fiscales. Hernández Compean fue incluida dentro del único bloque que ya recibió el pago, pero dijo que la prioridad es que se cubra el pago a los juzgadores que todavía no reciben nada de su pago.