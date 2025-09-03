Policía Municipal garantiza seguridad en Secundaria Técnica 35

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes, elementos de la Policía Municipal se desplegaron en la entrada y salida de la Secundaria Técnica 35, ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Barrera.

Desde temprano, los oficiales se colocaron estratégicamente sobre la avenida López Mateos, ofreciendo apoyo vial para que los alumnos pudieran cruzar de manera segura y evitando posibles accidentes en horas de mayor tráfico.

El personal de seguridad municipal mostró cercanía con los jóvenes, saludando y recordándoles la importancia de respetar las indicaciones para cuidar su integridad.

Padres de familia que acompañaban a sus hijos reconocieron la labor de los policías, destacando que su presencia genera confianza y tranquilidad.

Durante el tiempo que se prestó el apoyo, no se reportaron incidentes ni contratiempos, y la circulación fluyó con normalidad, demostrando la coordinación entre autoridades y comunidad educativa.

Al finalizar la jornada, los elementos concluyeron su labor sin novedades, satisfechos de haber contribuido a la seguridad de los estudiantes y vecinos de la zona.