Detenido en Monclova por agresión física a pareja e hija

MONCLOVA, COAH. – Elementos de la Policía Municipal de Monclova detuvieron a un hombre de 27 años, identificado como José Ángel Rojas Ramírez, luego que su pareja lo acusó de agredirla y golpear a su hija de 12 años.

El incidente generó una rápida movilización de las autoridades y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al auxilio de la menor, que presentó signos de lesiones graves.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:28 horas en la casa localizada en la calle El Socorro, número 1422, en la colonia Colinas de Santiago, cuando la pareja de Rojas Ramírez, reportó a las autoridades que el hombre, bajo un ataque de agresividad, la había golpeado y además había agredido físicamente a su hija, quien se quejaba de dolor en el cuello y dificultad para respirar.

Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al lugar para atender a la menor, quien presentó lesiones en el cuello y, debido a la gravedad de los síntomas, fue trasladada al hospital para una valoración médica más detallada.

Por su parte, Rojas Ramírez fue detenido por alterar el orden público y fue llevado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades, quienes ordenaron su encierro en una celda por espacio de varias horas.