Detenido en Monclova por presunto intento de asalto

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada de ayer, una situación inusual causó alarma en la colonia La Ribera, luego que se reportó un presunto intento de asalto contra una conductora de la plataforma inDriver, el cual finalmente resultó ser un malentendido por una deuda personal.

Los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas sobre la calle Campesinos Unidos, cuando un hombre interceptó un vehículo Fiat color gris, generando temor entre los vecinos que presenciaron la escena.

La Policía Municipal fue alertada por la trabajadora de la plataforma, quien acusó al tipo de tratar de asaltarla.

Al lugar acudieron rápidamente elementos de la Policía Municipal, quienes lograron detener a Gustavo Rodríguez Tovar, de 38 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. Durante la revisión, las autoridades descartaron que se tratara de un asalto a mano armada, como se había informado inicialmente.

El propio detenido explicó que la conductora presuntamente le debía dinero desde tiempo atrás, y al verla circular por la zona, decidió enfrentarla para exigirle el pago, aunque lo hizo de forma agresiva y alterada, lo que llevó a la mujer a pedir ayuda de inmediato.

Pese a que no hubo agresión física ni se concretó el cobro, el comportamiento de Rodríguez Tovar fue considerado una falta administrativa por lo que fue trasladado a la Comandancia Municipal donde quedó a disposición del juez calificador en turno.