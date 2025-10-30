Policía Municipal interviene con individuo desorientado cerca de escuela

MONCLOVA, COAH.- Un hombre con comportamiento errático y actitud sospechosa fue detenido por elementos de la Policía Municipal al ser visto deambulando cerca de la Secundaria Justo Sierra Méndez número 4.

El sujeto se identificó como Jesús Meza Martínez, de 59 años de edad y con domicilio en la colonia 18 de Marzo, fue reportado alrededor del mediodía al Sistema Estatal de Emergencias 911 por vecinos de la calle Purísima y personal del plantel educativo, quienes temían que el individuo pudiera agredir a los estudiantes al momento de la salida.

De acuerdo con testigos, Jesús Meza caminaba desorientado, hablaba solo y mostraba una actitud agresiva con quienes intentaban acercarse a él.

La situación se tornó preocupante cuando comenzó a gritar incoherencias frente a la escuela, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades municipales.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Preventiva, quienes localizaron al sospechoso y procedieron con su detención al notar su evidente alteración.

El hombre fue trasladado a los separos de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Trascendió que el individuo aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, por lo que fue puesto bajo observación médica antes de determinar su situación jurídica.