Niño de Escuela en Monclova Escapa y es Rápidamente Localizado por Policía Escolar

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este miércoles, un niño, estudiante de la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia Buenos Aires, escapó del plantel educativo, lo que generó una rápida movilización de las autoridades, especialmente de la Policía Escolar. El incidente causó alarma entre el personal docente, quienes de inmediato notificaron la situación.

El menor, quien asistía a la institución ubicada sobre la calle Jacinto Sánchez, logró salir del edificio sin ser visto por los encargados de su seguridad, lo que despertó la preocupación de los maestros.

Fue entonces cuando oficiales de la Policía Escolar tomaron acción y comenzaron la búsqueda del niño. Afortunadamente, el menor fue localizado poco tiempo después en las cercanías de la escuela, lo que evitó que la situación tuviera mayores consecuencias.

Dada la delicadeza del caso, las autoridades decidieron trasladar tanto a la directora del plantel como al niño a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

En el lugar, el personal de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) ya se encontraba en contacto con la madre del menor para entregarle al niño y verificar su estado.

Durante el proceso, los agentes de PRONNIF advirtieron a la madre del menor que, en caso de que se presentara un nuevo inconveniente o situación similar con su hijo, podrían tomar medidas más drásticas y ponerlo bajo resguardo para su protección.

Tras la entrega formal del menor, madre e hijo fueron escoltados hasta su domicilio, con el compromiso de supervisar la situación de cerca.