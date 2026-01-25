Automovilista varado en Libramiento Carlos Salinas de Gortari: Frontera

FRONTERA, COAH.- Un automovilista quedó varado la tarde de ayer sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Frontera, luego de que su vehículo se quedó sin combustible mientras circulaba por dicha vialidad, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

El hecho fue reportado por conductores que transitaban por el sector, quienes observaron un automóvil detenido a un costado del camino, representando un riesgo debido al flujo constante de unidades que circulan a alta velocidad sobre el libramiento. Ante la situación, solicitaron apoyo a las autoridades para evitar un posible accidente.

Paramédicos del GRUM, en coordinación con elementos de la Policía Estatal Coahuila, acudieron de inmediato al punto señalado, localizando al conductor ileso pero imposibilitado para continuar su trayecto debido a la falta de gasolina. Tras verificar que no presentaba ninguna afección médica, los paramédicos brindaron apoyo preventivo y permanecieron en el lugar durante la atención del incidente.

Por su parte, los elementos de la Policía Estatal Coahuila implementaron labores de abanderamiento y vigilancia, con el objetivo de resguardar la zona y prevenir algún percance vehicular, ya que la unidad se encontraba detenida sobre una arteria de alto tránsito.

Gracias a la intervención de ambas corporaciones, la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas ni accidentes adicionales. El automovilista recibió el apoyo necesario para resolver la situación y retirar el vehículo del lugar de forma segura.