De las arenas a la calle

MONCLOVA, COAH.- Lo que alguna vez fueron noches de triunfo y aplausos sobre el cuadrilátero, hoy se han convertido en constantes intervenciones policiacas. Juan Antonio Picasso, conocido en el ambiente de la lucha libre como "King Warrior", volvió a ser protagonista de un incidente en la colonia Guadalupe, donde fue localizado tirado sobre el pavimento.

El reporte se generó la tarde de ayer en el cruce de la avenidas Cuahutémoc y Brasil, luego de que vecinos alertaran al Sistema Estatal Emergencias sobre un hombre inmóvil sobre la carpeta asfáltica. Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron de inmediato y confirmaron que se trataba del exluchador.

Detalles confirmados

De acuerdo con el informe oficial, King Warrior cayó de su silla de ruedas cuando intentaba cruzar la avenida Cuahutémoc. Tras una revisión preventiva, los uniformados descartaron lesiones de gravedad y procedieron a auxiliarlo para reincorporarlo.

Sin embargo, residentes del sector señalaron que momentos antes el ex gladiador presuntamente alteraba el orden público y molestaba a personas que acudían a una tienda de conveniencia ubicada en ese cruce, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Acciones de la autoridad

Para evitar mayores conflictos, los oficiales lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública para su resguardo y certificación médica correspondiente.

Quienes lo recuerdan en sus años activos evocan a un luchador que tuvo sus épocas de victoria y reconocimiento en las arenas locales. Hoy, lejos de aquellas jornadas de gloria deportiva, su nombre vuelve a figurar en reportes policiacos, marcando un contraste evidente entre el pasado que lo llevó a los reflectores y la complicada realidad que ahora enfrenta.

El incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales, aunque sí generó expectación entre vecinos de la colonia Guadalupe, que observaron la movilización policiaca durante varios minutos.