Mujer pierde el conocimiento en reunión: Monclova

MONCLOVA COH.-Una mujer perdió el conocimiento durante una reunión realizada la noche del jueves en un domicilio de la calle Brasilia, en la colonia Guadalupe, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y la solicitud de una ambulancia.

El reporte se registró alrededor de las 21:00 horas, luego de que la mujer comenzó a sentirse mal y, de manera repentina, se desvaneció frente a las personas con las que convivía.

Las asistentes intentaron auxiliarla de inmediato y, ante la urgencia de la situación, se dirigieron hacia la avenida Acereros, donde localizaron a policías que realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Tras recibir el aviso, los oficiales solicitaron el apoyo de una ambulancia para que paramédicos brindaran atención prehospitalaria y realizaran una valoración inicial del estado de salud de la afectada.

No obstante, mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia, familiares y amistades decidieron trasladarla por sus propios medios a un hospital de la localidad, donde quedó bajo observación médica.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado las causas que originaron el desvanecimiento. Será el personal médico quien determine, mediante la valoración clínica correspondiente, el motivo del episodio y si estuvo relacionado con algún padecimiento previo o con una condición de salud de aparición repentina.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para solicitar oportunamente el apoyo de los servicios de emergencia y, cuando las condiciones lo permitan, esperar la intervención de los paramédicos, quienes cuentan con el equipo y la capacitación necesarios para brindar atención especializada antes del traslado a un hospital.