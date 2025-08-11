Policía Municipal de Monclova interviene a individuo por portación de arma prohibida

MONCLOVA, COAH. — Un hombre fue detenido la tarde de este lunes por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendido portando un cuchillo cuando merodeaba las calles de la colonia Loma Linda. Se trata de Jesús Manuel Andrade Valenzuela, quien vive en la calle Calicanto, número 1527, de la colonia Colinas de Santiago, y fue consignado al Ministerio Público por la probable responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida y/o lo que resulte. El arresto de Jesús Manuel ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre una persona sospechosa caminando entre los domicilios de la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda. Al llegar, los policías vieron al sujeto tratando de esconderse entre los vehículos estacionados al ver la patrulla, lo que aumentó las sospechas de los oficiales. Los agentes procedieron a marcarle el alto para abordarlo. Al someterlo a una revisión corporal descubrieron que portaba un cuchillo. Debido a la posesión del arma, los agentes se encargaron de desarmarlo y procedieron a su detención y traslado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde después fue turnado al Ministerio Público, quedando el cuchillo como evidencia del delito que se le imputa.