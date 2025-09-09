Policía Municipal de Monclova Actúa ante Indigente Sospechoso en Tienda

MONCLOVA, COAH.- La Policía Municipal se movilizó a una tienda de conveniencia, luego que un indigente fue reportado como "sospechoso" por clientes y empleados.

De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba recostado en la banqueta frente al establecimiento, generando temor entre quienes ingresaban a realizar sus compras. Los empleados, preocupados por la situación, llamaron de inmediato a las autoridades para evitar un posible asalto.

En cuestión de minutos, elementos de Seguridad Pública llegaron al sitio, procediendo a retirarlo y posteriormente arrestarlo, en medio de la mirada expectante de vecinos y clientes.

El indigente fue identificado como Sergio Padilla Martínez, de 62 años, originario de Guadalajara, quien fue asegurado sobre el bulevar Harold R. Pape y Xalapa, frente a la tienda de conveniencia.

Finalmente, el hombre en situación de calle fue remitido a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó tras las rejas bajo una falta administrativa.