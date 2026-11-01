Madre denuncia abuso a su hijo en Monclova

MONCLOVA, Coah.- La denuncia por un presunto abuso sexual contra un niño de apenas tres años movilizó a elementos de la Policía Municipal la mañana de este sábado, luego de que la madre del pequeño reportara los hechos y solicitara apoyo para localizarlo, pues su padre decidió llevárselo después de conocer lo sucedido.

El reporte se recibió alrededor de las 08:30 horas en el sector sur de la ciudad, en calles de la colonia Praderas del Sur, donde los oficiales se entrevistaron con la mujer, quien señaló a su pareja sentimental de 23 años como presunto responsable de la agresión.

Según la versión proporcionada por la madre, los hechos habrían ocurrido la mañana del viernes, cuando dejó al niño dormido junto a su pareja. Poco después, escuchó que el pequeño comenzó a llorar intensamente y acudió a revisar qué sucedía. Al intentar cambiarle el pañal, la mujer dijo haber detectado un sangrado en la zona íntima del menor. Al preguntarle qué había ocurrido, el niño habría hecho señalamientos contra su padrastro, por lo que la madre comenzó a sospechar que había sido víctima de una agresión.

La mujer aseguró que cuestionó a su pareja sobre lo sucedido, pero este negó saber qué había pasado y posteriormente salió de la vivienda con el argumento de que se dirigía a trabajar.

Al enterarse de la situación, el padre biológico del pequeño acudió a buscar al señalado y, de acuerdo con el relato de la madre, lo confrontó y golpeó. La mujer agregó que, tras el incidente, el presunto habría perdido su empleo y desde entonces desconoce su paradero.

En medio de lo ocurrido, el padre decidió llevarse al niño y manifestó que no quería que la madre volviera a buscarlo. Ante ello, la mujer solicitó la intervención de las autoridades para conocer la ubicación de su hijo.

Hasta el momento, el señalado no había sido localizado, por lo que se desconoce su paradero. El caso deberá ser investigado por las autoridades competentes para esclarecer la denuncia y garantizar la protección del menor.