Policía municipal de Monclova interviene tras agresión a jóvenes en unidad deportiva

MONCLOVA, Coah. - Dos adolescentes fueron víctimas de una agresión mientras realizaban actividades deportivas en la Unidad Leticia Rocha, dentro de la Ciudad Deportiva de Monclova, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

El incidente ocurrió minutos antes de las 22:00 horas, cuando varios jóvenes se encontraban en el lugar realizando ejercicio. De acuerdo con el reporte, otro grupo de menores llegó posteriormente y comenzó a confrontar a uno de los adolescentes.

Según el testimonio recabado por las autoridades, los agresores habrían utilizado objetos para intimidar y comenzaron a golpear al joven, además de lanzarle piedras.

Durante la agresión, una de las piedras alcanzó en la espalda a una joven que se encontraba cerca, aunque por fortuna la lesión no fue considerada de gravedad.

El adolescente agredido logró correr para ponerse a salvo, mientras varios de los involucrados lo seguían. Ante la situación, se solicitó la intervención de la Policía Municipal.

Al notar la presencia de los oficiales, los presuntos agresores se dispersaron y algunos huyeron hacia la colonia San Salvador. Sin embargo, los elementos lograron asegurar a dos adolescentes que presuntamente estarían relacionados con la riña.

El joven agredido no fue localizado inicialmente, mientras que las autoridades mantuvieron recorridos en el sector para prevenir otro enfrentamiento y dar seguimiento a lo ocurrido.