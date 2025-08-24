Presunto responsable 'Chumino' ataca a joven en calle Leona Vicario

Un joven de 24 años conocido como ´El Gallo´ resultó con una herida en el abdomen tras ser agredido en calles de la colonia Francisco Villa, donde testigos señalaron a un sujeto apodado ´Chumino´ como el presunto responsable.

El hecho ocurrió sobre la calle Leona Vicario, entre San José y Felipe Ángeles, cuando dos camionetas, una blanca y otra azul, arribaron al lugar. Testigos relataron que de una de ellas descendió el agresor y atacó directamente a la víctima, provocándole una abundante hemorragia.

A pesar de la lesión, el afectado logró huir del sitio en busca de ayuda. Paramédicos que acudieron a la zona reportaron que el paciente, de aproximadamente 24 años, presentaba una herida profunda en el abdomen y sangrado abundante, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

Autoridades municipales tomaron conocimiento del caso e iniciaron la búsqueda del presunto agresor, sin que hasta el momento se haya confirmado su detención.