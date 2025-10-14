Secuestro virtual y extorsión movilizan a autoridades; víctima apareció sana y salva

MONCLOVA, COAH. — Una alarma por presunto secuestro y extorsión puso en alerta a familiares y autoridades la tarde de ayer, luego que un hombre reportado como desaparecido fue presuntamente privado de la libertad por sujetos que exigieron 300 mil pesos a cambio de su liberación; horas después la víctima regresó a su domicilio y quedó a salvo.

Los hechos comenzaron por la mañana, cuando Luis Manuel Guerrero Cabello, de 41 años, salió de la casa de su madre en busca de trabajo. Tras regresar al mediodía, volvió a salir horas después.

Alrededor de las 16:00, su hermana recibió llamadas y mensajes —provenientes de números desconocidos— en los que, primero, fingían ser Luis Manuel y luego amenazaban con exigir un pago millonario si quería volver a ver con vida a su hermano.

Más tarde le enviaron fotografías de un hombre golpeado y en aparente estado de vulnerabilidad, mismas que aumentaron la angustia familiar.

La mujer acudió a la Agencia de Investigación Criminal y fue orientada para levantar el reporte ante el número de emergencias, además de entregar las pruebas recibidas.

Ante la alerta pública y el temor de que se tratara de un secuestro real, familiares y autoridades intensificaron la búsqueda.

De acuerdo con el relato que posteriormente dio el propio Luis Manuel, aquel día recibió una llamada en la que le indicaron salir de su casa.

Al llegar al punto señalado en el estacionamiento de una mueblería localizada sobre el bulevar Harold R. Pape a la altura de la colonia Guadalupe, una camioneta tipo Suburban de color blanco con cristales polarizados se detuvo y tres hombres lo subieron al vehículo. Los sujetos le tomaron fotografías que, minutos después, fueron enviadas a su hermana para presionarla a reunir la fuerte suma exigida.

Tras dos horas de tensión y ante la imposibilidad de obtener el dinero, los agresores abandonaron al hombre en un estacionamiento frente a un comercio local, advirtiéndole que no se moviera y que volverían a comunicarse.

Al no recibir más llamadas y comprobar que no corría peligro inmediato, la víctima regresó por sus propios medios al domicilio familiar, donde fue localizada sana y salva, por lo que no hubo necesidad de rescate físico.

Las autoridades policiales registraron el caso como tentativa de extorsión y levantamiento forzoso y continúan con las indagatorias para localizar a los responsables. Se recolectaron los mensajes y las fotografías enviadas como parte de la carpeta de investigación, y se trabaja en la localización de los números desde los que se hicieron las llamadas y envíos.

Familiares de la víctima agradecieron el apoyo recibido y pidieron a las autoridades que se castigue a los responsables para evitar futuros episodios. Por su parte, la policía recomendó no responder a llamadas de números desconocidos, conservar cualquier evidencia (mensajes, fotos y registros de llamadas) y denunciar de inmediato para activar los protocolos de protección y rastreo.