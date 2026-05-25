Maltrato infantil en Monclova: PRONIF toma acciones tras denuncia

MONCLOVA, COAH. - La mañana de ayer, elementos de Seguridad Pública y autoridades de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF) intervinieron en un presunto caso de maltrato y omisión de cuidados en la colonia Emiliano Zapata, luego de recibir el reporte de una mujer angustiada que temía por la integridad de sus nietos.

De acuerdo con el informe preliminar, la denuncia fue presentada por una abuela identificada como madre de Karen García, quien acudió ante las autoridades para señalar que los menores Nicol y José, de 8 y 4 años respectivamente, eran enviados constantemente a la plaza principal para pedir dinero.

La mujer manifestó su preocupación por las condiciones en las que permanecían los pequeños, asegurando que temía que fueran víctimas de algún accidente o situación de riesgo mientras permanecían solos en la vía pública.

Tras recibir el reporte, oficiales municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y posteriormente aseguraron a las personas involucradas para canalizarlas ante las autoridades competentes de la PRONIF, dependencia encargada de investigar posibles casos de vulneración de derechos de menores.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre la situación legal de la madre ni el estado en el que quedaron los menores; sin embargo, trascendió que el caso quedó bajo investigación para determinar si existía explotación infantil u omisión de cuidados.

Vecinos del sector señalaron que en distintas ocasiones observaron a los pequeños solicitando dinero a automovilistas y peatones en el primer cuadro de la ciudad.