Accidente en San Buenaventura: camioneta volcada y conductor ileso

SAN BUENAVENTURA COAH. - La tarde de ayer, un aparatoso accidente movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad sobre la carretera que conecta los municipios de San Buenaventura y Escobedo, luego de que una camioneta terminara volcada tras salirse de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una unidad de la marca Toyota circulaba por dicho tramo carretero cuando, por causas que serían determinadas mediante las investigaciones correspondientes, perdió el control del volante. La unidad abandonó su trayectoria y terminó volcada a un costado de la vía, dejando una escena que alertó a automovilistas que transitaban por el sector.

Tras el reporte realizado a los números de emergencia, elementos de Protección Civil de Escobedo se desplazaron rápidamente al lugar para brindar auxilio. Los paramédicos realizaron una valoración médica al conductor, quien, de manera milagrosa, no presentó lesiones de consideración a pesar de la violencia del percance y los daños registrados en el vehículo.

La circulación en la zona se vio afectada momentáneamente mientras los cuerpos de rescate trabajaban para garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera y coordinar las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada.

Elementos de la Policía del Estado de Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.

El accidente dejó únicamente daños materiales de consideración y puso nuevamente en evidencia los riesgos que representan los percances carreteros, donde un instante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.