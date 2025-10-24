Quema de basura en Monclova moviliza autoridades

MONCLOVA, COAH.– Una quema de basura que estuvo a punto de descontrolarse movilizó a las autoridades y a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos la mañana de ayer, luego de que las llamas alcanzaron un sillón en un domicilio de la colonia Guerrero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas, cuando vecinos reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle 31 y 18, número 1309, en la mencionada colonia.

El humo y las llamas llamaron la atención de los habitantes del sector, quienes temieron que el fuego pudiera extenderse a las viviendas cercanas.

Al arribar al lugar, las autoridades se pusieron en contacto con Cristian García, quien manifestó que las llamas se originaron debido a la quema de basura en el patio de su casa. Según su relato, el fuego se descontroló cuando alcanzó un sillón, pero logró apagarlo antes de que se propagara más.

A pesar de que el incidente fue controlado rápidamente, el siniestro generó gran preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a los números de emergencia por temor a que el fuego pudiera llegar a las viviendas cercanas.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las revisiones correspondientes para asegurarse de que no hubiera riesgo de nuevos brotes de fuego.

La Policía Municipal también acudió al lugar para brindar apoyo y tomar conocimiento de los hechos.

Aunque afortunadamente no se registraron daños materiales mayores ni personas lesionadas, las autoridades exhortaron a los ciudadanos a evitar realizar quemas en áreas residenciales para prevenir accidentes de este tipo.