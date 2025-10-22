Quema de basura desata operativo de emergencia en colonia Francisco I. Madero

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso operativo de emergencia se desató durante la noche de ayer en la colonia Francisco I. Madero, luego que vecinos reportaron un incendio en una vivienda; sin embargo, al arribar los cuerpos de rescate se descubrió que el fuego provenía de una simple quema de basura.

El incidente ocurrió cerca de las 23:30 horas sobre la calle Juan Sarabia, casi esquina con Plan de Guadalupe, donde vecinos del sector observaron una espesa columna de humo y llamaron de inmediato al número de emergencias, temiendo que la casa estuviera ardiendo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil arribaron rápidamente con unidades de respuesta, revisando el inmueble para descartar la presencia de personas atrapadas o fuego estructural. Sin embargo, al inspeccionar el lugar encontraron que el humo se originaba en el patio trasero, donde un hombre de la tercera edad quemaba residuos domésticos.

El propietario explicó que solo pretendía deshacerse de la basura acumulada y que el fuego estaba bajo control, aunque reconoció no haber previsto la cantidad de humo que se generó. Los vulcanos le hicieron ver el peligro que implica este tipo de prácticas, pues además de generar contaminación, pueden salirse de control y provocar incendios mayores.

Finalmente, el hombre recibió una amonestación verbal y los bomberos extinguieron por completo los residuos encendidos para evitar cualquier riesgo. Las autoridades municipales exhortaron nuevamente a la población a no realizar quemas a cielo abierto y, en caso de requerir eliminar desechos, hacerlo por los medios adecuados o acudir al Departamento de Ecología.