Empresarios de Monclova esperan beneficios de la rehabilitación de la carretera 57

El anuncio de la rehabilitación de la carretera federal 57, en el tramo Monclova–Piedras Negras, genera gran expectativa entre empresarios del ramo de la construcción, quienes consideran que se tendrá una mejora en la vialidad y aún esperan que se les incluyan en los trabajos de rehabilitación.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Monclova, Humberto Prado, reconoció que la rehabilitación de la Carretera 57 es una obra que se había solicitado desde hace tiempo y representará un gran beneficio, por el impacto que tendrá en la seguridad y conectividad de la región. "Se ve con mucha expectativa, tanto por los tiempos como por la forma en que se está llevando a cabo, hace mucho tiempo no se tenía una remodelación o una reparación tan grande como la que se espera recibir en estos primeros 50 kilómetros, que ya vimos que comenzaron".

Señaló que la carretera presenta un deterioro considerable, sobre todo en las acotaciones, lo que representaba un riesgo constante para los automovilistas. "Le hacía mucha falta a la carretera, las acotaciones estaban muy dañadas, por lo que si alguien tenía un problema con el vehículo, quedaba a mitad del acotamiento y a mitad del carril, por lo que estos trabajos ayudarán a evitar accidentes y tener mejores condiciones de tránsito".

El representante de los constructores dijo que la rehabilitación beneficiará principalmente al transporte de carga, al mejorar la fluidez y seguridad.

En cuanto a otros proyectos de infraestructura carretera, Humberto Prado señaló que aún está pendiente la ampliación de la carretera 57 en el tramo de Monclova a Saltillo, cuyo arranque podría darse en los próximos meses. "Desde el año pasado se había comentado que en 2026 se iniciaba, de buena fuente sé que ya están terminando el proyecto y toda la normatividad, por lo que antes de la mitad de año deberían empezar".

El líder de la CMIC reiteró que el sector constructor mantiene altas expectativas para que estas obras representen una oportunidad de impulso económico y generación de empleo en la región.