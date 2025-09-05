Chofer de Camión de Paquetería Causa Daños en Colonia El Pueblo

La mañana de este viernes se registró un accidente vial en la colonia El Pueblo, donde un camión de paquetería causó daños significativos a otro vehículo al no hacer alto mientras intentaba incorporarse a la calle Cuauhtémoc.

El percance, que ocurrió en la intersección de Cuauhtémoc y Aragón, movilizó a los oficiales de peritaje, quienes acudieron al lugar para establecer el croquis correspondiente y deslindar las responsabilidades.

El chofer del camión de paquetería, Cipriano Espinoza Salas, de 50 años de edad y vecino de la colonia Occidental en Frontera, explicó que al intentar incorporarse a la calle Cuauhtémoc no se percató de la proximidad del otro automóvil, un Chevrolet Corsa 2005, color gris, conducido por Raúl Jasso Villanueva, de 76 años, quien se desplazaba por la vía.

El impacto fue inevitable, ya que el camión rebotó contra el automóvil, causando serios daños en la parte lateral del coche afectado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el incidente, aunque los daños materiales fueron considerables.

Los involucrados en el accidente fueron trasladados a la jefatura, donde llegaron a un acuerdo sobre la reparación de los daños luego que las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades de cada uno de los conductores.

A pesar de la magnitud de los daños, se trató de un accidente sin consecuencias personales graves, lo que permitió que el conflicto se resolviera sin necesidad de una intervención mayor.