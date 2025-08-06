Vecina desmiente reporte de herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización por parte de las fuerzas de seguridad municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se registró en la colonia Del Río, tras el reporte que indicaba que una persona se encontraba gravemente herida en el suelo, sangrando abundantemente.

Ante el llamado al 911, policías municipales y estatales acudieron de inmediato a la calle Nogal, entre Fresas y Piñas, donde fueron recibidos por una vecina identificada como Azalea Nohemí.

La mujer negó rotundamente que hubiera un herido en el lugar. Según su testimonio, el reporte habría sido hecho por un hombre con problemas mentales, quien confundió la situación y generó el falso llamado de auxilio.

Tras inspeccionar el área y descartar cualquier situación de emergencia, las autoridades concluyeron que se trató de un reporte falso, por lo que se retiraron del sitio sin mayores incidentes.