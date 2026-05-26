Apoya AIC y Policía Estatal en rescate de la población ante tormenta en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila rescataron a una familia de tres integrantes que eran arrastrados por la corriente del arroyo Primavera en la colonia Buena Vista de Piedras Negras.

En las últimas horas, la región norte de Coahuila se vio envuelta en una tormenta que movilizó a las diferentes corporaciones que salieron a apoyar a la población.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron que una camioneta color gris era arrastrada por la corriente cuando sus ocupantes intentaban cruzar el arroyo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaban recorridos de vigilancia por las lluvias y acudieron al punto, donde lograron poner a salvo a la familia y retirar la unidad.

En otras partes se reportaron vehículos varados y familias que fueron rescatadas también por la policía estatal. La Policía Estatal de Coahuila se ha caracterizado por mantener sus principios de proximidad social y apoyar en todo momento a la población.