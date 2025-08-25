Albañil rescatado por paramédicos tras sufrir embolia en Ciudad Deportiva

Un albañil de 67 años de edad fue rescatado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana luego de quedar inconsciente mientras trabajaba en el segundo piso de una vivienda en la colonia Ciudad Deportiva. El hombre sufrió una embolia mientras se encontraba impermeabilizando el techo de la casa, lo que generó su caída repentina.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este lunes en la calle Cuarta de la mencionada colonia. Según testigos, el hombre, identificado como Cipriano Leija Sánchez, vecino de la calle Emiliano Zapata de la colonia Guadalupe Bruja en Frontera, comenzó a sentirse mal mientras realizaba su trabajo en el tejado, hasta que perdió el conocimiento y cayó de rodillas en la segunda planta de la vivienda.

Al darse cuenta de la gravedad de la situación, los habitantes de la casa rápidamente llamaron a los servicios de emergencia.

A los pocos minutos, paramédicos de Cruz Roja, a bordo de una ambulancia y un camión de rescate urbano, llegaron al lugar para atender al hombre.

Dado lo complicado del acceso a la vivienda, los socorristas tuvieron que utilizar una canastilla para sacar al paciente de manera segura del segundo piso.

Tras estabilizarlo y confirmar que había sufrido una embolia, los paramédicos procedieron a extraerlo con la ayuda de una escalera, para luego abordarlo en la ambulancia que lo esperaba.

Cipriano Leija fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó bajo la atención de los especialistas, quienes evaluarán su estado de salud y la gravedad de la embolia sufrida.

Afortunadamente, la pronta intervención de los vecinos y los servicios de emergencia evitó que el incidente tuviera consecuencias fatales.