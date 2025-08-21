Rescate en las alturas: cae de escalera y se fractura

MONCLOVA, COAH. – Un joven de 28 años, identificado como Ángel Arnulfo Vega Soto, sufrió una probable fractura en la pierna tras caer de una escalera mientras intentaba ingresar a su casa por una ventana del segundo piso, en la colonia Miravalle 2.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando, al olvidar las llaves de su hogar, el joven decidió trepar a la azotea de la casa de su vecino para intentar acceder por una ventana.

Acompañado de su madre, Ángel se encontraba en la calle Adolfo López Mateos, número 727, cuando en su afán de entrar para abrir la puerta, la escalera que utilizaba no soportó su peso y terminó cayendo, golpeándose la rodilla y quedando atrapado en la azotea.

Vecinos y familiares del lesionado, al percatarse de la situación, solicitaron auxilio inmediato a través del 911.

Los paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron rápidamente al lugar, pero al evaluar la complejidad del rescate, solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos llegaron al lugar, cerraron momentáneamente la calle para garantizar la seguridad en el área y comenzaron las maniobras de rescate utilizando equipo especializado. Ángel fue canalizado para suministrarle suero para proceder con las maniobras de rescate.

Primero intentaron con una escalera de aluminio proporcionada por un vecino, pero al no resistir el peso, optaron por usar una escalera de la unidad de ataque rápido que llegó posteriormente.

Con la ayuda de cuerdas, una tabla rígida y una canastilla, los rescatistas lograron estabilizar al joven y lo prepararon para el descenso.

Finalmente, Ángel Arnulfo fue colocado en una ambulancia del GRUM, que lo trasladó de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo la atención de los especialistas.