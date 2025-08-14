Detenido por maltratar a su pareja

MONCLOVA, COAH. - Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde de ayer, acusado de maltratar a su pareja.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:30 horas de ayer, luego que la pareja de Ricardo Manuel Díaz Hernández de 20 años, lo denunció por agredirla físicamente en su domicilio ubicado en la calle 9 número 1020 de la colonia Hipódromo.

Según el reporte de la autoridad, la víctima, angustiada por la violencia ejercida por su pareja, solicitó la intervención de las autoridades.

A su arribo, la unidad 228 procedió a la detención de Ricardo Manuel Díaz Hernández.

El sujeto fue trasladado a la Comandancia Municipal para la documentación correspondiente, donde permanecerá a disposición de la autoridad competente quedó tras las rejas solo por una falta administrativa.