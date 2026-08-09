Conflicto en colonia Guadalupe Borja: mujer atacada con pistola de balines en Frontera
Una mujer resultó lesionada durante una confrontación entre vecinas, mientras otra sufrió una crisis nerviosa al intentar intervenir en la pelea.
FRONTERA, Coah.– Lo que comenzó como una discusión entre vecinas terminó por salirse de control y convertirse en una batalla campal, luego de que una mujer fuera golpeada y presuntamente atacada con una pistola de balines en calles de la colonia Guadalupe Borja.
La gresca ocurrió en el cruce de las calles Moreira Cobos y Sinaloa, donde Lizet Saucedo González, de 36 años, terminó con diversas lesiones tras el enfrentamiento, por lo que vecinos solicitaron la intervención de las autoridades y cuerpos de auxilio.
De acuerdo con el señalamiento realizado por la afectada, una mujer identificada como Edith y sus hijas, Renata y Regina, comenzaron a confrontarla hasta llegar a los golpes.
En medio del altercado, según la versión de Lizet, una de las señaladas sacó una pistola de balines y realizó varios disparos en su dirección, logrando impactarla en el rostro.
Los gritos y el escándalo provocaron que habitantes del sector salieran de sus domicilios y solicitaran apoyo policiaco. Al arribar los elementos municipales, las tres mujeres señaladas corrieron hacia su vivienda y se refugiaron en el interior, por lo que no pudieron ser detenidas en ese momento.
Vecinos del sector manifestaron además que las presuntas agresoras frecuentemente se ven involucradas en conflictos, e incluso señalaron que durante la riña aparentemente se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia; sin embargo, esta versión quedó únicamente como señalamiento vecinal y deberá ser investigada por las autoridades.
La violencia también alcanzó a María del Rosario García Sánchez, de 52 años, quien intentó intervenir para auxiliar a Lizet, pero terminó sufriendo una crisis nerviosa debido a la tensión generada durante el enfrentamiento.
Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron para valorar a las mujeres. Lizet recibió atención por los golpes y las lesiones que presuntamente le provocaron los proyectiles de balines y posteriormente fue trasladada a un hospital para una valoración médica.
Los oficiales recomendaron a la afectada acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y aportar los elementos necesarios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad de las personas señaladas.
Por ahora, el pleito quedó en manos de las autoridades, mientras se espera que la denuncia correspondiente permita esclarecer la agresión y establecer las consecuencias legales para quienes resulten responsables.