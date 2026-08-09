Conflicto en colonia Guadalupe Borja: mujer atacada con pistola de balines en Frontera

FRONTERA, Coah.– Lo que comenzó como una discusión entre vecinas terminó por salirse de control y convertirse en una batalla campal, luego de que una mujer fuera golpeada y presuntamente atacada con una pistola de balines en calles de la colonia Guadalupe Borja.

La gresca ocurrió en el cruce de las calles Moreira Cobos y Sinaloa, donde Lizet Saucedo González, de 36 años, terminó con diversas lesiones tras el enfrentamiento, por lo que vecinos solicitaron la intervención de las autoridades y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con el señalamiento realizado por la afectada, una mujer identificada como Edith y sus hijas, Renata y Regina, comenzaron a confrontarla hasta llegar a los golpes.

En medio del altercado, según la versión de Lizet, una de las señaladas sacó una pistola de balines y realizó varios disparos en su dirección, logrando impactarla en el rostro.

Los gritos y el escándalo provocaron que habitantes del sector salieran de sus domicilios y solicitaran apoyo policiaco. Al arribar los elementos municipales, las tres mujeres señaladas corrieron hacia su vivienda y se refugiaron en el interior, por lo que no pudieron ser detenidas en ese momento.

Vecinos del sector manifestaron además que las presuntas agresoras frecuentemente se ven involucradas en conflictos, e incluso señalaron que durante la riña aparentemente se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia; sin embargo, esta versión quedó únicamente como señalamiento vecinal y deberá ser investigada por las autoridades.

La violencia también alcanzó a María del Rosario García Sánchez, de 52 años, quien intentó intervenir para auxiliar a Lizet, pero terminó sufriendo una crisis nerviosa debido a la tensión generada durante el enfrentamiento.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron para valorar a las mujeres. Lizet recibió atención por los golpes y las lesiones que presuntamente le provocaron los proyectiles de balines y posteriormente fue trasladada a un hospital para una valoración médica.

Los oficiales recomendaron a la afectada acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y aportar los elementos necesarios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

Por ahora, el pleito quedó en manos de las autoridades, mientras se espera que la denuncia correspondiente permita esclarecer la agresión y establecer las consecuencias legales para quienes resulten responsables.