Altercado en colonia Occidental de Frontera deja heridos

FRONTERA COAH.- La noche del domingo se registró un violento episodio en la colonia Occidental, donde dos individuos desataron una agresión directa contra una familia, dejando a dos hombres lesionados y varios vehículos dañados.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle San Luis, entre las calles Cristóbal Colón y Américas Unidas, hasta donde se trasladaron elementos de Seguridad Pública tras recibir un reporte de emergencia que alertaba sobre una riña en proceso.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con una mujer identificada como Perla, quien señaló que los agresores llegaron de manera intempestiva y con actitud hostil. Sin mediar palabra, se abalanzaron contra su padre y su hermano, identificados como Luis Alberto Menchaca Vázquez y Luis Alberto Menchaca Escobedo, a quienes golpearon en repetidas ocasiones.

La violencia no se limitó a las agresiones físicas. Los sujetos también arremetieron contra los vehículos de la familia, provocando daños de consideración en las unidades estacionadas en el domicilio.

Tras un operativo inmediato en el sector, los elementos preventivos lograron ubicar y detener a los presuntos responsables, quienes fueron trasladados a las celdas municipales para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

A pesar de la detención, la familia afectada expresó su preocupación por la reparación de los daños materiales ocasionados. Ante ello, los oficiales orientaron a los afectados para que acudan ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia y exigir que los detenidos respondan legalmente por los hechos.