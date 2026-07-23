Riña en Ciudad Deportiva de Monclova provoca movilización policial

MONCLOVA COAH.-Una llamada al número de emergencias 911 por una presunta riña en el interior de la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal durante la mañana del jueves.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió mientras se desarrollaban diversas actividades y encuentros deportivos en los campos de la unidad ubicada en la colonia Ciudad Deportiva. Testigos solicitaron el apoyo de las autoridades al señalar que se había registrado una fuerte pelea entre algunos asistentes.

Al arribar al lugar, los oficiales encontraron la situación bajo control. Personas que permanecían en las instalaciones informaron que quienes participaron en la riña abandonaron el sitio por la parte trasera antes de la llegada de las patrullas.

Los elementos municipales tomaron conocimiento de los hechos, recabaron información sobre lo ocurrido y realizaron recorridos de vigilancia en los alrededores con el fin de ubicar a los presuntos involucrados.

Hasta el cierre del reporte no se informó sobre personas detenidas ni lesionadas, y las autoridades mantuvieron presencia preventiva en la zona para garantizar el orden durante el desarrollo de las actividades deportivas.