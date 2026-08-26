Riña entre 15 jóvenes moviliza a preventivos

MONCLOVA, Coah.- Una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la noche del martes luego de que vecinos reportaran una riña en la que habrían participado alrededor de 15 jóvenes.

El llamado de auxilio ingresó cerca de las 23:00 horas, cuando un habitante del sector solicitó la presencia de las autoridades al observar a varios jóvenes enfrentándose a golpes sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en la colonia del mismo nombre, cerca de las casas del Bienestar.

De acuerdo con el reporte, algunos de los involucrados presuntamente portaban armas blancas, situación que incrementó la preocupación del vecino, quien decidió intervenir para intentar dispersar la pelea y pedirles que abandonaran el lugar.

Aunque el enfrentamiento se disolvió momentáneamente, el vecino señaló que varios de los jóvenes permanecieron rondando el sector, por lo que optó por solicitar la intervención policiaca.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio para realizar recorridos y tratar de localizar a los participantes en la riña; sin embargo, al arribar ya no encontraron al grupo.

Las autoridades mantuvieron la vigilancia en los alrededores para prevenir que los jóvenes regresaran y protagonizaran otro enfrentamiento.