Conflicto amoroso termina en riña

MONCLOVA, Coah.– Lo que habría comenzado por el amor de un hombre terminó con una mujer hospitalizada y otra detenida, luego de una pelea entre dos féminas registrada durante la mañana de este miércoles en la colonia 23 de Abril.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7:30 horas, cuando un automovilista interceptó a elementos de la Policía Municipal sobre la avenida Constitución y Campesinos Unidos para pedir ayuda.

En el vehículo llevaba a Yesenia N, de 42 años, quien había resultado lesionada durante una riña ocurrida en el exterior de un domicilio de la calle Álamo.

De acuerdo con la versión de la afectada, durante el enfrentamiento otra joven la habría atacado con una botella, provocándole una lesión en uno de sus brazos.

Los oficiales solicitaron una ambulancia mientras brindaban apoyo a la mujer, cuyos acompañantes ya habían colocado un torniquete improvisado para controlar la pérdida de sangre.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron minutos después, atendieron a Yesenia y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La mujer, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, señaló directamente a Priscila N, de 25 años, como la presunta responsable de la agresión.

Los policías acudieron al domicilio señalado y localizaron a Priscila en el exterior. Según el reporte, la joven reconoció haber participado en la pelea y, posteriormente, comenzó a lanzar amenazas contra los oficiales.

Ante esta situación, los agentes procedieron con su detención y la trasladaron a la Comandancia Municipal.

Priscila también presentó algunas lesiones, entre ellas una herida cerca de una ceja y golpes en una rodilla y ambos brazos, las cuales atribuyó al enfrentamiento con Yesenia.

Finalmente, la joven quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas y lo que resulte, mientras la autoridad correspondiente determina las responsabilidades por la agresión.

Y así, lo que habría empezado con reclamos por un supuesto Don Juan terminó con una mañana de golpes, una mujer en el hospital y otra rindiendo cuentas ante la Fiscalía.