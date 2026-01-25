Brutal ataque a hombre en Monclova: hospitalizado tras riña

MONCLOVA, COAH.- Un padre de familia fue brutalmente agredido a batazos, la noche de ayer en la colonia Rogelio Montemayor, luego de acudir al domicilio de su ex pareja con la intención de recoger a sus hijos, terminando gravemente lesionado y hospitalizado tras una violenta riña familiar.

El afectado fue identificado como Kevin Emmanuel de la Cruz Vázquez, de 29 años de edad, con domicilio en Villa Latina en Praderas del Sur, quien arribó a una vivienda ubicada sobre la calle Iturbide, donde presuntamente comenzó una acalorada discusión con su ex esposa.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el altercado escaló rápidamente cuando la mujer tomó un bate y le propinó el primer golpe al padre de familia. Minutos después, el padre de la joven intervino en la agresión, atacando también al hombre hasta dejarlo severamente golpeado y tendido en la calle.

El lesionado, padre de Camilo ´N´, quedó inconsciente en medio de la calle, lo que provocó alarma entre los vecinos, quienes realizaron el reporte al número de emergencias indicando, de manera inicial, que el hombre estaba herido de bala ya que se habían escuchado supuestas detonaciones de arma de fuego.

El llamado movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Coahuila y de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes aseguraron el perímetro y tras una inspección descartaron la presencia de armas de fuego en el sitio.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron atención prehospitalaria a Kevin Emmanuel de la Cruz Vázquez, quien debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado de urgencia a la Clínica 7, donde quedó bajo observación médica.

Finalmente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.