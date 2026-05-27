Hombre lesionado en Frontera tras discusión por bicicleta

FRONTERA COAH. - La noche del martes se tiñó de violencia en la colonia Sierrita, luego de que un conflicto por una bicicleta terminara con un hombre lesionado y otro detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal de Frontera.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio recibieron el reporte de una riña al exterior de una conocida tienda ubicada sobre la Carretera 30. La movilización fue inmediata debido a la gravedad del incidente.

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron herido a Mario Alfonso Alcalá Bautista, de 32 años, vecino de la colonia Occidental, quien presentaba una lesión sangrante en la cabeza presuntamente provocada con un arma blanca.

De acuerdo con el relato de la víctima, días antes había prestado una bicicleta al ahora detenido, pero éste se negaba a devolverla. La tensión aumentó cuando ambos coincidieron frente al establecimiento comercial, donde comenzó una discusión que rápidamente escaló a la violencia.

Mario Alfonso declaró que incluso un familiar ya le había advertido que el sujeto presuntamente se encontraba armado y lanzaba amenazas de muerte en su contra. Al reclamar la devolución de la bicicleta, el señalado reaccionó de manera agresiva y presuntamente sacó un objeto punzocortante con el que lo atacó directamente en la cabeza.

Testigos del altercado solicitaron apoyo urgente a las autoridades, mientras el lesionado permanecía sangrando sobre la vía pública.

Gracias a la rápida intervención de los elementos municipales, el presunto agresor fue asegurado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación jurídica.

Paramédicos de Bomberos y Protección Civil brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.