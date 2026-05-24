Mauro César Facundo Ríos es detenido por robo a Ferromex en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal de Frontera luego de ser señalado por el presunto delito de robo a propiedad de Ferromex, durante hechos registrados la tarde de ayer en este municipio.

El detenido fue identificado como Mauro César Facundo Ríos, vecino de la colonia Ramos Arizpe, en Monclova, quien quedó asegurado tras la movilización coordinada de corporaciones policiacas que mantenían recorridos de vigilancia estratégica en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos preventivos detectaron movimientos sospechosos en las inmediaciones de propiedad ferroviaria, por lo que activaron un operativo de reacción inmediata para interceptar al presunto responsable.

La movilización permitió ubicar y asegurar al individuo en cuestión, quien fue sometido y posteriormente trasladado ante las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes implementadas para combatir delitos patrimoniales y reforzar la vigilancia en sectores considerados de riesgo, especialmente en áreas cercanas a instalaciones ferroviarias.

La detención generó presencia policiaca en el sector, mientras agentes realizaban las diligencias correspondientes y recopilaban información relacionada con el caso.

El presunto responsable quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal en las próximas horas conforme avancen las investigaciones.