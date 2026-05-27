Oficiales de Seguridad Pública recuperan celular robado en Frontera

Elementos de Seguridad Pública permitieron la recuperación de un teléfono celular que había sido robado, luego de que oficiales municipales actuaron de manera inmediata tras recibir el reporte de la víctima.

Los elementos identificados como RT Barboza, Oficial Martínez y la Oficial Yoselin, quienes tripulaban la unidad 1061, atendieron el llamado y desplegaron acciones de búsqueda que culminaron con la localización del dispositivo móvil.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, el apoyo brindado por los uniformados fue clave durante los momentos de angustia que atravesó tras sufrir el robo de su equipo telefónico. La ciudadana destacó la atención profesional y el trato respetuoso recibido por parte de los oficiales durante todo el procedimiento.

La intervención oportuna de los agentes permitió no solo recuperar el aparato, sino también brindar seguridad y confianza a la víctima, quien reconoció públicamente el trabajo realizado por los elementos policiacos.

La afectada expresó su agradecimiento hacia los oficiales, resaltando la dedicación y compromiso mostrados durante la atención del caso. Señaló que acciones como esta fortalecen la confianza de la ciudadanía hacia las corporaciones de seguridad.

El operativo se desarrolló sin incidentes y concluyó con la entrega del celular recuperado a su propietaria, quedando asentado el reporte correspondiente.